Lakers logran su histórico título 17 de la NBA

Los Angeles Lakers fueron implacables la noche de este domingo en el sexto juego de las Finales para apalear al Miami Heat y así llevarse su histórico título 17 de la NBA con lo que empatan a Boston Celtics como la franquicia más ganadora y LeBrón James cumplió así la promesa que le hizo al fallecido Kobe Bryant.

The @Lakers are the 2020 NBA Champions! #LakeShow pic.twitter.com/Pnwdbvq29D

Desde el inicio, la poderosa ofensiva de los Lakers domino el encuentro con LeBron James como líder, mientras que la defensiva angelina apagó al “Calor” de Miami y su ofensiva comandada por Jimmy Butler.

Caruso's steal leads to the LeBron and-1 on the other end! #CloroxDefense #NBAFinals on ABC pic.twitter.com/KNTlFGIjhv

— NBA (@NBA) October 12, 2020