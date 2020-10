Mujer se ahoga frente a sus seis hijos en Lake Tahoe

Una mujer murió el viernes en la noche al ahogarse en Lake Tahoe frente a su familia.

El hecho sucedió a las 5:30 p.m. en cabo Zephyr, cerca del límite entre California y Nevada. De acuerdo con Fox, la mujer quiso nadar y saltó desde un bote. A los pocos minutos pidió ayuda.

El esposo se lanzó con un salvavidas, pero el bote se distanció de ellos con los seis hijos de ellos abordo.

“El bote estaba a la deriva con seis niños”, dijeron funcionarios del equipo de rescate del área.

Tragedy on #Tahoe #drowning Female drowns man jumps in to save her has a life vest on, he suffers severe hypothermia. The boat was a drift with six kids on board in middle of Lake by Zephyr Cove. M-24 rescues and transports male & tries to resuscitate woman. pic.twitter.com/V2iR8qZaJ1

— Tahoe Douglas Fire (@tahoefire) October 10, 2020