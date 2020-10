Martha Higareda aparece en Venecia, posando sin ropa interior

View this post on Instagram

Dentro de todo el caos nos tomamos un momento para respirar @davidkorins como hemos crecido y aprendido ! ❤️❤️❤️🗝 durante esta pandemia hay muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que si podemos controlar es nuestro mundo interior. He aprendido a abrazar los cambios, a tener el corazón abierto por las cosas que no puedo cambiar, a tener más paciencia y a tenerme más paciencia. Todos nos estamos reinventando. Por un par de días nos salimos de la ciudad a una playa desierta y juntos entendimos que hay que tomarnos todo lo que está pasando momento a momento. No cabe duda que otro tipo de vida empieza cuando te sales de tu zona de comfort. Y a todos nosotros esta experiencia nos está empujando a zonas que no son cómodas, pero es parte de la vida y parte de crecer. Si todo fuera como echarse en la playa la vida sería más fácil, pero no es así. Son momentos que creamos. Entonces hoy agradezco estar sana, estar viva y la enorme experiencia que esto que estamos viviendo me está dando y además estos días en la playa para respirar. Aunque admito que no deberíamos necesitar ir a la playa para tomar perspectiva. Tú zona de tranquilidad está dentro de ti. Gracias a todos por leerme ! Cual es tu zona de tranquilidad ?