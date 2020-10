“Que me pregunte tu novia”: La extrañísima conferencia de prensa de Luis Enrique desde un taxi

La nueva realidad en la que vivimos nos ha llevado a cambiar todos los paradigmas de nuestras vidas y por supuesto, el fútbol no es la excepción, un mundo en el que cada día se viven situaciones más surrealistas, como la que vivió Luis Enrique, seleccionador de España.

Durante la rueda de prensa a distancia luego del triunfo de “La Roja” ante Suiza 1-0 y que le permite ser líder del Grupo 4 de la Nations League europea, uno de los periodistas cuestionó al entrenador… desde la comodidad de un taxi… ¡y con su novia al lado!

Luis Enrique asked if a journalist's girlfriend wanted to ask a question… while they were in a taxi. 😅pic.twitter.com/96sKKrQwTE

— Squawka News (@SquawkaNews) October 11, 2020