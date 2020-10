Reportero confronta a agresivo mapache en la Casa Blanca

Un reportero de CNN se está volviendo viral después de que lo grabaron persiguiendo a un agresivo mapache afuera de la Casa Blanca.

Joe Johns se estaba preparando para entrar en vivo, reportando justo afuera de la Casa Blanca cuando fue captado en un video dándose la vuelta y gritarle a un mapache que se acercaba.

En el vídeo se ve a Johns arrojando lo que parece ser una bolsa al animal.

“Malditos mapaches, hombre. ¡Dios, otra vez! ¡Esta es la segunda vez! Jesús … Siempre aparece cuando estoy a punto de salir en la televisión … ¡coge esto!”, se oye decir a Johns en las imágenes.

Strong Pawnee vibes at White House this morning as a raccoon attacked multiple news crews on North Lawn. 🦝 allegedly grabbed pant leg of a photographer & then a corespondent before being fended off. (WH 🦝🦝 🦝 pictured here in more peaceful times.) pic.twitter.com/o5VbTUHxBR

— Paula Reid (@PaulaReidCBS) September 28, 2020