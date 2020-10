Astros revive y alarga la Serie contra Rays al juego 5

Los Houston Astros impidieron la barrida y ganaron este miércoles a los Tampa Bay Rays con marcador de 4-3 para poner la Serie de Campeonato 3-1 y forzar a un quinto juego.

Las figuras de los texanos fueron, como es la costumbre, José Altuve y George Springer que tardaron de responder.

La primera carrera del juego fue cortesía de José Altuve con un jonrón ante un lanzamiento de más de 100 mph de Tyler Glasnow, quien abrió por Rays. Y con éste, ya lleva 18 vuelacercas en Playoffs en su carrera.

With his 18th #postseason HR, José Altuve now has the most in @astros history. pic.twitter.com/aNCJKwW5Ld

— MLB Stats (@MLBStats) October 15, 2020