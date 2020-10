Captan en video a grupo de asaltantes que pegó dos veces en el mismo lugar en menos de dos semanas

TEXAS – Un grupo de asaltantes aparentemente ya hizo costumbre robar de manera violenta en un minimercado al noroeste de Houston.

En un lapso de dos semanas le han pegado dos veces al mismo lugar y según la Policía de Houston, cada vez se muestran más agresivos.

Con el propósito de arrestar a los peligrosos ladrones la Policía difundió un video que captó a los sospechosos durante los asaltos.

Según las autoridades, el pasado 23 de septiembre a eso de las 2 am, varias personas ingresaron armadas a la tienda y le apuntaron las pistolas al empleado.

Multiple armed suspects wanted in 2 'takeover style' robberies at a convenience store on Mesa and a massage parlor on E. Parker within a 2 week period. If you recognize these suspects, please call @CrimeStopHOU 713-222-TIPS. See story–> https://t.co/zfAd6VSG2u @houstonpolice pic.twitter.com/0dW0f8kq6y

Los ladrones se llevaron el dinero de la caja registradora y el efectivo que había en unas máquinas tragamonedas.

Los ladrones se aprovecharon para también llevarse varios paquetes de cigarrillos.

Casi dos semanas después, el 5 de octubre pasado, el mismo grupo llegó a eso de las 5 am a la tienda y armados nuevamente amenazaron al empleado.

Suspects wanted in multiple aggravated robberies at drug stores throughout Houston. One of the suspect wears a unique style of pants in most of the robberies. If you recognize any of the males, please call @CrimeStopHOU w/info. Story->https://t.co/h8DUlja7mh @houstonpolice pic.twitter.com/BIoDGKCxsO

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) October 14, 2020