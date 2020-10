Captan en video a una mujer pateando brutalmente a un perro mientras que personas se reían; la Policía ya la arrestó

TEXAS – La Policía de Houston anunció que arrestaron a una mujer que fue captada en video pateando a un perro mientras que otros miraban y se rían.

Jaymeshia Trenay Vigne, 20 años, enfrenta cargo de crueldad animal.

La Policía dijo que Vigne admitió que golpeó al perro, pero dijo que lo hizo porque el animal había atacado a su hijo y lo había tirado al piso.

UPDATE: Suspect Jaymeshia Trenay Vigne, 20, has been arrested and charged with cruelty to animals for her role in this incident involving Max. Her booking photo is attached below. #HouNews https://t.co/hY4aNYJkwo pic.twitter.com/QCYtHJwMWE

— Houston Police (@houstonpolice) October 16, 2020