El Senado votará un nuevo plan de ayuda: qué pasará con el cheque de $1,200

El Senado votará el próximo martes un proyecto de ley para extender los recursos del Programa de Protección Salarial (PPP, en inglés), que ofrece ayudas a pequeñas empresas para pagar los salarios y resistir la crisis causada por la pandemia del coronavirus; y al día siguiente, el miércoles, intentará aprobar un paquete de ayuda económica de medio billón de dólares que ya fracasó en septiembre por la oposición demócrata.

El presidente, Donald Trump, se ha mostrado en Twitter contrario a este plan, porque prefiere propuestas más ambiciosas que incluyan un segundo cheque de $1,200 dólares para los ciudadanos; y los demócratas tampoco lo respaldan porque defienden un proyecto de aún mayor cuantía que incluya beneficios sociales para los golpeados por la brutal recesión económica.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, indicó este sábado que el proyecto que se votará el miércoles incluye nuevos subsidios de desempleo (como los aprobados por el Congreso en primavera de 600 dólares semanales, que se acabaron en julio, aunque de menor cuantía), además de fondos para pequeñas empresas, para incrementar la cantidad de pruebas de diagnóstico, y mejorar las medidas de protección en escuelas.

I just announced the Senate will vote next week on hundreds of billions more dollars for relief programs that Democrats do not even oppose. Working families have already waited too long for Speaker Pelosi’s Marie Antoinette act to stop. Let's make law. pic.twitter.com/iR7OYKuCKw

— Leader McConnell (@senatemajldr) October 17, 2020