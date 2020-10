Hermano de AMLO pide 12 años de cárcel para Carlos Loret de Mola por difundir “videoescándalo”

El mandatario se deslinda de los hechos de su hermano y afirma al periodista que no tiene porque preocuparse por ese asunto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

MÉXICO – A dos meses de que fueran revelados videos donde aparece recibiendo dinero, Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los responsables de la difusión de los videos y pidió una pena de 12 años de prisión, reveló en el sitio Latinus, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola.

Y justo fue Loret de Mola quien dio a conocer el pasado 20 de agosto, los videos donde aparece Pío recibiendo dinero de manos de David León, quien fuera asesor de comunicación del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Loret de Mola, quien un férreo opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el material de Pío en el sitio Latinus, que él mismo dirige.

El periodista aborta este lunes del asunto en su columna que escribe en el diario estadounidense The Washington Post y también compartió un video hablando del asunto.

Pío López Obrador demanda, se dice víctima y pide que me metan 12 años a la cárcel por revelar sus vídeos recibiendo paquetes de dinero. Aquí el texto que publico hoy en @postopinion_es del @washingtonpost: https://t.co/JtbNZVODHl pic.twitter.com/hC8WFS7LBe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 18, 2020

Los videos, que datan de 2015 y cuyo contenido fue reconocido por los involucrados, fueron difundidos el 20 de agosto en el sitio Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola. Y fueron grabados por encargo del mismo David, León, asegura el periodista.

En las imágenes se ve al hermano de AMLO recibiendo dinero de parte de David León, que al momento de la difusión formaba parte ya del equipo del presidente López Obrador y era Director de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Luego de que se dieran a conocer los videos, León renunció a su cargo, y Pío no dado declaraciones públicas al respecto.

Tras la difusión del material, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia contra Pío y David León.

Ahora, el periodista Loret de Mola escribe en su columna en Latinus, que Pío presentó una denuncia ante la FGR el pasado 2 de octubre, para que se castigue con 12 años de cárcel a los responsables de difundir “comunicaciones privadas” con David León Romero.

Tanto Pío como David León, quien en los videos aparece entregando el dinero, declararon hace unos días ante la FGR por la denuncia presentada por PAN y PRD.

“Se pusieron al alcance del público dos conversaciones en las que participó el suscrito y David León Romero, y que si bien pudieron ser lícitamente obtenidas, ello no genera el derecho para que las mismas puedan ser reveladas y mucho menos divulgadas en un medio de comunicación”, destaca la denuncia del hermano del presidente López Obrador.

En la denuncia, Pío hace referencia al Artículo 211 Bis del Código Penal Federal que destaca:

“A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa”.

En su denuncia, Pío solicita que se tome declaración a David León, en virtud de que presuntamente fue él quien intervino la comunicación entre ambos.

AMLO rechaza denuncia de su hermano

El presidente consideró que la denuncia que presentó su hermano, Pío para que se castigue con 12 años de cárcel a quienes difundieron los videos con David León le perjudica y se mostró en desacuerdo.

“No estoy de acuerdo con él, Yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde Palacio Nacional.

“Son asuntos particulares en este caso, y que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó Genaro García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales”, afirmó en conferencia.

El mandatario dijo que la denuncia afecta a su Gobierno, pero aseguró no se perseguirá nadie y que no se violará el derecho a la libre manifestación.

“No estoy de acuerdo y no se va a hostigar ni a perseguir a nadie, están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa, no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa.

“Ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada, y en vez de ayudarme, esa denuncia de mi hermano me perjudica, nos afecta, relativamente, porque también si no es por eso, es por otra cosa”, señaló.

Con información de agencias