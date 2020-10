Alicia Machado sueña con una disculpa de Donald Trump y revela que intentó suicidarse dos veces

La reina de belleza se sincera sobre la época oscura que tuvo trabajando con Trump

Alicia Machado saltó a la fama después de ganar el título de Miss Universo 1996. Aunque de fuera parecería que todo fue como un cuento de hadas, para la reina de belleza fue una época muy oscura.

En ese entonces Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos, era el propietario del certamen de belleza. La modelo venezolana pasó un momento difícil cuando Trump la humilló en frente de las cámaras de televisión poniéndola a hacer ejercicio debido a una subida de peso.

Esa época marcó la vida de Machado y en entrevista con Luz María Doria reveló que le gustaría que el empresario se disculpara con ella. La también actriz de telenovelas como “Infierno en el Paraíso” dijo que estaría dispuesta a perdonar a Trump.

“Me gustaría más que fuera sin show”, declaró Machado. “Qué el señor me vea realmente a los ojos”.

A pesar de tanto tiempo que ha transcurrido de ese suceso, a Alicia le sigue removiendo sentimientos que con los ojos llorosos reveló que todo el bullying que sufrió la orilló a considerar el suicidio.

“Yo tuve una recaída… en el 2016, cuando las elecciones. Yo tenía 16 años limpia“, aseveró. “Yo tuve dos intentos de suicidio. No por culpa de [Donald Trump]. Yo sufrí un bullying… tú no te imaginas el bullying que yo sufrí. Tenía reporteros en las puertas de mi casa todo el tiempo, no podía hacer el súpermercado como una persona normal, no podía comer en público sin que me tomaran fotos comiendo. Estaba en los encabezados de los periodicos, ‘La Miss Cerda’, con 19 años. Sufrí la bulimia y la anorexia crónica. Tengo reportes médicos que hablan del proceso que yo viví, fui adicta a las anfentaminas por casi cinco años [para bajar de peso]“.

Alicia aconsejó a las personas que tienen problemas alimenticios “que se amen profundamente, que se miren en el espejo miles de millones de veces” para decirse que se aman y que son preciosas.

Al final, Machado ha dicho que su corazón está sanado y afirma que Trump ha sido todo un caballero con ella desde las elecciones presidenciales del 2016.

“¿Sabes como se disculparía él mejor conmigo? Haciendo algo por mí país“, afirmó Machado. “Si a él tanto le gustan los venezolanos y tantos nos quiere y él se quiere disculpar con una muchacha venezolana…”