“El que esté libre de culpa…“: Eduardo Capetillo responde tajantemente a quienes lo tachan de machista

El guapo actor confiesa que se ha lamentado por los problemas personales que lo llevaron a no pasar tiempo con su familia

Ya con 25 años juntos, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se han convertido en uno de los matrimonios más amorosos y admirados del medio, relación que se ha solidificado a lo largo del tiempo.

Sin importar las peleas y situaciones difíciles que han vivido los dos tórtolos, han podido sobrellevar su unión por encima de todo obstáculo, a pesar de que las críticas y los comentarios negativos no los han dejado en paz.

Eduardo Capetillo confesó a “Sale el Sol”, señalado en algunos momentos de machista y misógino con Biby, que ha cometido errores en el pasado y, con la seguridad que le ha brindado la madurez, se ha podido interponer a las acusaciones que ha recibido hasta el momento.

“Biby y yo hemos sido dos seres humanos que hemos tenido un proyecto de vida en común, siempre me han tachado a mí del malo, del dictador… ¡no importa!… el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo quisiera saber si los que me critican o las que me critican, pues son la Madre Teresa de Calcuta”, aseguró el actor.

Capetillo aseguró que, al ser un humano como cualquier todo, ha sido rebasado por sus emociones, pero esta inestabilidad ha sido enfrentada con creces, a pesar de que se perdió gran parte de la vida de su primer hijo.

“Soy un ser humano con defectos y virtudes normal, como cualquier otro. Con mi hijo, pues también tuve el proceso que debí tener como ser humano por haber estado ausente. Tenía muy claro que al yo decir que me han rebasado muchas sustancias, que me han rebasado muchas emociones y demás, pues la gente va luego luego a buscar el lado amarillo, pero no, no es por ahí, porque el mensaje va mucho más allá”, expresó el intérprete, quien se ha hecho famoso por realizar conferencias para ayudar a otros a salir de sus problemas más oscuros.

“Lo poderoso de ese mensaje, es transmitirle, a millones de personas, que pueden tener una dolencia o una carencia en el alma, una herida profunda en el alma, que necesitan anestesiar con cualquier substancia, que hay otras salidas”, señaló.

Lleno de amor, felicidad, problemas y tristezas, Capetillo afirmó que su matrimonio como Gaytán es como cualquier otro, teniendo sus momentos buenos y malos.

“Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes“, aseguró en una entrevista con De Primera Mano.

Sean tiempos malos o buenos, nadie duda de la solidez y el amor que se tienen Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, una de las parejas más duraderas en el espectáculo.