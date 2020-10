Estudiante se conecta en línea con la escuela y ven que tiene bandera pro Trump en el fondo, así que le piden que la retire

El estudiante exige ahora una disculpa porque se sintió discriminado por sus ideas políticas

Un estudiante de secundaria de Nueva Jersey considera que merece una disculpa después de que, según relata, dos maestros le pidieron que quitara una bandera que apoyaba al presidente Donald Trump.

La pancarta estaba colgada de la pared y todos los otros estudiantes conectados a zoom la podían ver durante las clases en línea.

Anthony Ribeiro, un estudiante de 17 años de Toms River High School North, inició sesión en línea para asistir a la clase de química la semana pasada, cuando la bandera “Trump 2020” que lucía en la pared detrás de él se convirtió rápidamente en un problema. Afirma que su maestro le pidió que quitara la bandera.

“El maestro me dijo que era inaceptable y que si no lo iba a quitar, me pediría que abandonara la clase. En ese momento, me despedí y me fui de la clase. ”, explica el joven a KY3.

Ribeiro dice que sucedió lo mismo en una clase diferente al día siguiente, pero esa vez, bajó la bandera, preocupado por que el incidente pudiera afectar sus calificaciones.

“Si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente no lo habría hecho porque es lo que defiendo”, dijo.

La familia habló con la dirección escolar y están de acuerdo con ellos en que la solicitud de los maestros de que se quitara la bandera estaba fuera de lugar. Ahora quieren una disculpa.

“Para mí, no se trata de política. Se trata de algo que teníamos en nuestra casa, y mi hijo fue afectado y retirado de sus estudios por eso. Es muy molesto para mí y muy frustrante que esta maestra haga eso ”, dijo la madre de Ribeiro, Tara Jost.

El distrito escolar dice que está manejando el asunto internamente y está trabajando con todas las partes involucradas para resolver el problema.

“Realmente solo quiero que no vuelva a suceder porque es horrible. Que alguien sea reprimido y se sienta rechazado porque no sigue las mismas ideas que otra persona ”, dijo Ribeiro.