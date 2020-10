Salvadoreño balea de muerte a un policía de Houston durante un presunto caso de violencia doméstica

TEXAS – Dos oficiales del Departamento de Policía de Houston fueron baleados mientras respondían a presunto caso de violencia doméstica por un sospechoso armado que no quería dejar entrar a su esposa a un apartamento este martes por la mañana, uno de ellos murió de sus heridas en el hospital, según informó el jefe de Policía Art Acevedo.

El oficial fallecido fue identificado como el sargento Harold Preston, un veterano de 41 años con el departamento. Preston estaba por retirarse este año.

Acevedo informó que Preston fue baleado en la cabeza, hombro y espalda.

El otro oficial herido fue identificado como Courtney Waller, pero se anticipa que logrará sobrevivir.

El tiroteo ocurrió en el complejo de apartamentos Richmond Manor ubicado en la cuadra 2600 de la calle Holly Hall cerca de la carretera Highway 288.

Acevedo dijo que los oficiales estaban respondiendo a un presunto caso de violencia doméstica.

Al llegar a la escena Preston, Waller y otro oficial se encontraron con la esposa del sospechoso.

Rest in Peace, brother. You will always be remembered and your sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/kYNMmBioIN

La mujer estaba tratando de retirar algunas de sus pertenencias del apartamento y el sospechoso no la dejaba ingresar.

El sospechoso identificado como Elmer Manzano, de 51 años y oriundo de El Salvador, se negó a abrir, pero a eso de las 9:25 am el hijo de Manzano logró abrir la puerta y al ingresar se percató que su padre estaba armado y alertó a los oficiales.

Fue en ese momento que el sospechoso comenzó a disparar impactando a Waller y Preston. Los oficiales lograron mover a Preston a un lugar seguro del complejo y llamaron a una ambulancia.

En el tiroteo el hijo del sospechoso también fue herido por su padre en el brazo.

El sospechoso permaneció en el apartamento por aproximadamente una hora rodeado por policías y se entregó a las autoridades a eso de las 10:26 am.

Una anciana también salió del apartamento cuando Manzano se entregó.

Oficiales ya habían respondido a dos previas llamadas de violencia doméstica en ese apartamento durante el fin de semana.

Acevedo compartió que Preston alcanzó a ver a su madre antes de morir.

“No lo estoy reconociendo como un héroe por la manera que murió hoy, le digo héroe porque era un buen policía y un mejor ser humano”, comentó Acevedo.

The men and women of Constable Mark Herman's Office extend their condolences to the Houston PD as they mourn the loss of Sergeant Harold Preston who was shot and killed while responding to a domestic violence call this morning.

Rest easy brother, we have the watch! pic.twitter.com/m3HhZknj7M

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) October 20, 2020