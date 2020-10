Trump abandona un programa de entrevista y ataca a la periodista por no llevar mascarilla

El presidente Donald Trump abandonó el martes una polémica entrevista en el programa ’60 Minutes’ y amenazó con publicar la grabación del encuentro antes de su emisión, programada para el próximo domingo.

“Esto se hará para que todos puedan vislumbrar de que se trata de una entrevista falsa y parcial“, escribió el mandatario en Twitter horas después de su charla con ’60 Minutes’. Trump no dio ejemplos de parcialidad durante su participación en un programa que ya ha criticado en otras ocasiones.

El presidente dio por terminada la sesión de manera abrupta y no hizo una entrevista conjunta con el vicepresidente Mike Pence que estaba programada, según apunta USA Today que cita a dos fuentes cercanas al incidente.

En el mismo tuit, Trump amenazó con emitir la entrevista antes del momento que el programa había había agendado.

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020