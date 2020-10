Foto: Si Yalitza Aparicio se convierte en la Pocahontas de Disney, esta sería su imagen

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Se ha viralizado el rumor de Yalitza Aparicio podría convertirse en la Pocahontas de Disney, para llevar esta historia animada al “live action”. Sobre este chisme la mexicana ya se ha manifestado y dicho: “Sentí, no sé, qué les puedo decir, como todos, feliz por ese rumor. Por eso es que publiqué: ‘si alguien sabe algo que me informe, porque hasta me estoy emocionando'”.

Ante la posible oportunidad que podría llevar a la estrella de “Roma” a convertirse en una de las princesas de Disney, el dibujante Sergio Zubía compartió una imagen en la que ha convertido a Yalitza Aparicio en Pocahontas.

Junto a la imagen Zubía escribió lo siguiente: “Aunque sólo sea un rumor o mentira yo creo que @yalitzaapariciomtz seria una hermosa #pocahontas“.

Su publicación superó los cuatro mil likes y es que a muchos les parece que la mexicana podría perfectamente encarnar a la famosa hija mayor del jefe Powhatan.

Sobre la actriz que al final pueda encarnar a Pocahontas, Yalitza dice: “Al igual que muchos personajes son increíbles y no solamente para mí, estaría increíble que a una persona con ese perfil se lo dieran, no lo digo solo para mí, lo digo en general. Ojalá que quien vaya a representar ese personaje sea una persona maravillosa, no solamente por dentro sino también por fuera y que lo represente con mucha dignidad y orgullo”.