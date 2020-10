“¿No te conozco de alguna parte?” Mike Tyson reveló que Michael Jackson rompió su ego

Para mediados de la década de 1980, Mike Tyson ya era conocido en todo el mundo como uno de los boxeadores de pesos pesados más importante del mundo y logró ganar el cinturón de campeón en la categoría en 1986. Sin embargo, a pesar de la fama y el éxito como boxeador, Tyson no fue reconocido por su ídolo de la música, Michael Jackson.

En una emisión de su podcast Hotboxing, Tyson contó la anécdota de cuando conoció al Rey del Pop y cómo este rompió su ego al decirle “¿No te conozco de alguna parte?”.

“Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de amor y paz. Michael lo imitó y regresó el gesto; entonces, yo hice el signo y Michael bajó la mano. Pensé: ‘¿A qué juega? No debió verme…’. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón”.

🗣️ 'In a way, I say, ‘Did he play me?'

'He broke my ego, he crushed me' 😅https://t.co/kx6qAK2S9c

— GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) October 23, 2020