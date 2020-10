Khabib Nurmagomedov anuncia su retiro de UFC después de destrozar a Justin Gaethje

Khabib Nurmagomedov dejó inconsciente a Justin Gaethje en UFC 254, en lo que marcó su primera pelea desde la muerte de su padre Abdulmanap Nurmagomedov.

Además, Khabib anunció su retiro de UFC entre lágrimas, noticia que conmocionó al mundo del MMA.

Khabib, de 32 años, reinó de forma suprema contra Gaethje, tres meses después de que su padre Abdulmanap falleciera a los 57 años debido al coronavirus.

Nurmagomedov venció por sumisión a Gaethje después de un estrangulamiento triangular en el segundo round en una exhibición brutal en Fight Island.

Después de la emotiva victoria, la superestrella rusa dijo: “Hoy, quiero decir que esta es mi última pelea. Cuando UFC me habló sobre Justin, hablé con mi madre y le dije que no pelearía sin mi padre. Y si doy mi palabra, entonces debo cumplirla. UFC debe convertirme en el luchador número uno libra por libra del mundo, porque me lo merezco”.

“Quiero dar las gracias a Lorenzo y Dana. Todo este equipo de UFC, todos, hicieron un gran espectáculo. Gracias a Justin, gracias hermano. Sé cómo cuidas a tu gente. Un día te sucederá algo, nunca sabes lo que pasará mañana. Hoy es mi última pelea aquí en UFC”, dijo Khabib.

Después de vencer a Gaethje, Nurmagomedov inmediatamente se puso de rodillas y lloró mientras rezaba en el lienzo de UFC.

Deja el deporte invicto en 29 peleas, habiendo despejado la división de peso ligero. Pero no puede continuar su carrera sin su padre, quien guió y entrenó a su hijo desde los ocho años.

El presidente de UFC, Dana White, insistió en que Khabib es uno de los más grandes de todos los tiempos y merece retirarse en la cima.

White dijo: “Él es el peleador número uno libra por libra en el mundo y tienes que empezar a hablar de que tiene el estatus de uno de los mejores con cualquier otra persona que creas que lo es.

Por otra parte, Conor McGregor, quien fue derrotado por Nurmagomedov en 2018, esperaba revancha contra su rival.

Pero el irlandés le mandó sus buenos deseos y condolencias tras su retiro.

“Buen desempeño @TeamKhabib. Continuaré. Respeto y condolencias a tu padre nuevamente también. Para ti y tu familia. Atentamente, Los McGregor.”

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020