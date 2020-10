Sin sostén y con vestido transparente, Karol G menea sus caderas y comparte su foto más candente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El video de “Bichota”, el nuevo sencillo de Karol G, ha sido todo un éxito, pues en tan sólo un día lleva ya más de cinco millones de vistas en YouTube. Pero con ello, la cantante ha regresado más sensual que nunca, y lo ha dejado ver en sus recientes publicaciones de Instagram.

La reguetonera colombiana publicó varias candentes imágenes del rodaje del clip en las que no lleva sostén, usa una tanga roja y un vestido púrpura transparente. Las fotos han sido de las más populares que ha compartido en esa red social, pues ya rebasan los tres millones de likes.

Lo sexy en el nuevo look de Karol G ha encantado a sus fans, pero es algo que ella muestra orgullosa, y lo reflejó en el mensaje que escribió: “La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano… Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo 🌹 Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA! 🔥”

