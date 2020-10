La Patrulla Fronteriza captura a más de 100 indocumentados en la frontera sur

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que había detenido a más de 100 personas indocumentadas en el área de Laredo, Texas. Los arrestos se habrían dado en un periodo de 30 horas en lo que la agencia retrató como casos de tráfico de personas.

Los operativos comenzaron temprano el miércoles 21 de octubre y se extendieron hasta la media mañana del jueves 22 de octubre, según un comunicado de CBP. Tuvieron lugar en varios escondites, paradas de vehículos, puntos de control de vehículos comerciales y trenes, entre otros.

Las 106 personas -de diferentes países- fueron detenidas en nueve operativos. CBP asegura en en cuatro casos los inmigrantes se encontraban entre la maleza. Las personas que encontraron en camiones de carga u otros espacios cerrados estaban hacinadas y no contaban con equipo de protección frente al coronavirus.

In just over 30 hours, numerous human smuggling events were intercepted throughout the Laredo Sector’s area of operations that resulted in the arrest of over 100 individuals who were illegally in the United States.

READ MORE: https://t.co/yTURGpyWwr pic.twitter.com/dTkyM3BRrw

— CBP (@CBP) October 26, 2020