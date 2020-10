Andrés Cantor recibe el premio Colin Jose Media Award 2020

Andrés Cantor, el icónico comentarista de Telemundo Deportes, recibió el premio Colin Jose Media Award 2020 otorgado por el Salón de la Fama del Fútbol (National Soccer Hall of Fame).

Cantor recibió uno de los premios más estimados del fútbol en los Estados Unidos durante una transmisión especial de Telemundo Deportes el pasado domingo 25 de octubre.

El comentarista deportivo es el ganador número 13 del premio Colin Jose y es la primera personalidad de la televisión hispana en ser honrada con el galardón.

One of the best to ever do it.

Andrés Cantor has been named the recipient of the 2020 Colin Jose Media Award, which honors journalists whose careers have made significant long-term contributions to soccer in the United States.

