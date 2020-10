Terrible momento: Luchador se rompe las rodillas al saltar desde las cuerdas

En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver una de las lesiones más escalofriantes de la lucha libre cuando un luchador se rompe ambas rodillas.

En el video se puede ver a una persona que al parecer intenta ser un luchador y decide saltar desde las cuerdas hacia el ring; sin embargo, al caer sus dos rodillas se vencieron y terminó por romperlas.

La lesión resultó escabrosa y las otras personas que estaban en el cuadrilátero se quedaron congeladas ante lo ocurrido.

I had to see it on my timeline.

Now it’s your turn. 🤢 pic.twitter.com/I1gHmJxcLg

