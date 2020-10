Jomari Goyso se abre acerca de su personalidad y afirma que ha aprendido a quererse

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jomari Goyso se confiesa sobre su personalidad y los polos opuestos que representan su manera de ser. El presentador con Lourdes Stephen de “Sal y Pimienta” (Univision) ha aprendido a quererse y aceptar las críticas de su público.

¿Qué es lo positivo y lo negativo de ser Jomari Goyso?

Lo positivo de ser Jomari es que realmente soy yo. Jomari me ha ayudado a “embrace” (aceptar) lo que yo odiaba de mí. Lo negativo de ser Jomari, probablemente, es cómo la gente reacciona a tu popularidad sin realmente conocerte. Por ejemplo, al principio mucha gente me decía, bueno, me dicen ahora ‘¡ay, es que yo pensaba que eras tan sangrón!’. Entonces eso me sorprende, porque si tú me conoces en persona yo no siento que sea sangrón.

¿Cuál crees que es la ventaja y la desventaja de ser tu amigo?

Yo creo que como amigo yo intento ser como me gustaría que mis amigos fueran conmigo. Y desventaja conmigo todas mis amistades coinciden en algo, y es que soy muy intenso. Me gusta mucho ayudar a la gente a que mejoren en todo, o sea, que estamos igual relajados y le digo ‘no, pero hay que mejorar esto, puedes trabajar en esto’. Todos dicen que hay veces que, o sea, ya, ¡bájale a la intensidad!

¿Eres el ying y el yang?

Sí. Si mi amistad tiene un problema y me necesita, sabe que me puede mandar una señal de humo y yo voy a aparecer. Igual su cumpleaños se me olvida.