El huracán Zeta llega a tierra en Louisiana con vientos de 110 mph

El huracán Zeta llegó a la costa del sureste de Louisiana y tocó tierra alrededor de las 4:10 p.m. CDT como tormenta de categoría 2.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta fueron de alrededor de 110 mph, con ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

An Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicates that #Zeta is making landfall near Cocodrie, Louisiana with maximum sustained winds around 110 mph. https://t.co/bDPuXcHB38 pic.twitter.com/nasEYuctx4

Las advertencias de huracán estaban vigentes desde Morgan City, Louisiana, hasta la frontera de Mississippi con Alabama, e incluían el área metropolitana de Nueva Orleans, así como el lago Pontchartrain y el lago Maurepas.

A Storm Surge Warning for #Zeta remains in effect from the mouth of the Atchafalaya River, LA to Navarre, FL. Maximum inundation could reach 7-11 ft above ground level somewhere along the Mississippi coast. https://t.co/bNXr3a7T93 pic.twitter.com/odF0OmJyIV

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2020