Taylor Swift le presta canción a Joe Biden

Taylor Swift aprobó el uso de su canción, “Only the Young”, para una nueva propaganda del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos Joe Biden.

Una fuente confirmó a Variety que la intérprete permitió el uso de su tema, que apareció en el documental Taylor Swift: Miss Americana, para el video que circuló este viernes en redes sociales.

El clip propagandístico muestra imágenes de momentos importantes de los últimos cuatro años de la administración del Presidente Donald Trump, como las manifestaciones de los movimientos Black Lives Matter y #MeToo.

Mientras de fondo se escucha la letra: “Y el hombre importante y todo su clan malo, sus manos están manchadas de rojo, qué rápido olvidan”.

Además, muestra videos de jóvenes votando y protestando en las calles.

“Only the Young” fue un tema que Swift escribió, después de las elecciones en Estados Unidos de 2018, para su documental.

La cantante, quien apoyó a Trump en el pasado, cambió su postura política y ha promovido el voto en contra del actual Mandatario entre sus seguidores.

Up there's the finish line.

Our future is worth our fight.

Thank you, @taylorswift13, for voicing what #OnlyTheYoung can do. Let’s run! pic.twitter.com/q4EAJwwzqG

— Eric Swalwell (@ericswalwell) October 30, 2020