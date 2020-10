Programa del condado le da la mano a las organizaciones sin fines de lucro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando comenzó la pandemia por el COVID-19, Aaron Friedman sabía que tenían que comenzar a implementar instrucción virtual en su organización para los miembros del grupo OLASTEO, ubicada en la ciudad de Watts.

Our Lives As Seen Through Each Other (OLASTEO) es una entidad no lucrativa cuya misión es crear experiencias que capaciten a los jóvenes para que sirvan como catalizadores del impacto social.

En el pasado la organización ha tenido la oportunidad de llevar a estudiantes de secundaria a Polonia y a Washington D.C. para que conozcan más de la historia y cultura de otros lugares.

Sin embargo, durante tiempos de pandemia han tenido que organizarse y presentar nuevas formas de motivar y capacitar a sus miembros, que principalmente son de comunidades de bajos recursos y de color.

Ayuda en el camino

Friedman, quien es el presidente y fundador de la organización, dijo que junto a su esposa comenzaron a buscar formas de poder seguir financiando la organización y se encontraron con el programa LA COVID-19 Regional Fund del condado de Los Ángeles.

Este programa es una asociación entre la ciudad y el condado de Los Ángeles con filantropía institucional y corporativa que ofreció subvenciones a microempresarios, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

OLASTEO solicitó ayuda del programa y obtuvo $15,00,0 los cuales Friedman asegura servirán para continuar brindando la sesiones virtuales para los próximos nueve meses.

El supervisor del segundo distrito, Mark Ridley-Thomas, dijo que ofrecer estas subvenciones —que no son considerados como préstamos— ayuda de gran manera a los microempresarios y organizaciones no lucrativas porque no tienen que devolver el dinero.

“Cuando se enteran que han obtenido la subvención ellos se quedan sorprendidos”, indicó el supervisor, que representa el área de Watts, donde se encuentra OLASTEO.

Agregó que todavía hay mucho por hacer para seguir ayudando a la comunidades, sobre todo aquellas de bajos recursos. Y aunque su término como supervisor está por culminar, después de 12 años de servicio, Ridley-Thomas asegura que es vital trabajar hasta el ultimo día.

“Para mí es muy importante servir a las personas que tienen tantas necesidades y desde que asumí el cargo esa ha sido mi intensión”, expresó.

Hasta el momento, el programa LA COVID-19 Regional Fund ha otorgado $81 millones de dólares a más de 6,000 negocios y organizaciones de todo el condado de Los Ángeles.

Friedman dijo que están muy agradecidos de la ayuda que recibieron porque esto permite seguir ofreciendo instrucción y motivación a jóvenes que vienen de comunidades desatendidas.

Ridley-Thomas dio a conocer que también otorgaron financiación a 230 sitios de cuidado infantil de todo el condado de Los Ángeles.

“Hemos brindado ayuda a estos centros lo cual permite que los padres de los niños vayan a trabajar. Así todos ganan”, explicó.

El fondo monetario apoyó con subvenciones disponibles de $5,000, $15,000 y $25,000 a empresas y organizaciones sin fines de lucro del condado angelino.

Aunque el proceso de esta ayuda ya cerró, se está planeando una nueva solicitud para ofrecer préstamos flexibles para las mismas entidades del condado de Los Ángeles comenzando en 2021.

Para más información acerca de esta solicitud visita: https://www.lacovidfund.org/loans