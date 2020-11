Hombre disfrazado mata a dos personas con una espada en Canadá

Al menos dos personas murieron acuchilladas por un hombre armado con una espada y vestido con ropas medievales en la ciudad canadiense de Quebec, según informó la policía.

Otras 5 resultaron heridas en el ataque ocurrido en la noche de Halloween en el centro histórico de Quebec. Un hombre de entre 20 y 30 años fue detenido poco después, alrededor de las 01.00 hora local. Su identidad no ha sido difundida.

La policía informó de que las averiguaciones iniciales no revelaron conexiones del sospechoso con grupos extremistas.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo en Twitter: “Mi corazón está roto por los seres queridos de los dos muertos en el horrible ataque de esta noche en la ciudad de Quebec”.

My heart breaks for the loved ones of the two people killed in last night’s horrific attack in Quebec City. I’m also wishing a full recovery to the injured. We’re keeping you in our thoughts and will be there for you. To all the first responders, thank you for your critical work.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 1, 2020