Con altares en Otay Mesa y otros centros de detención, recuerdan a los 21 migrantes fallecidos bajo custodia de ICE

Con motivo del Día de los Muertos, varias organizaciones defensoras de los inmigrantes recordaron este lunes a las 21 personas que perdieron la vida en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el periodo fiscal 2020, el año con más fallecidos desde 2005.

Con altares, flores, velas, actos y mensajes en sus redes sociales, distintas agrupaciones como Detention Watch Network, Georgia Detention Watch, El Refugio y AFSC-San Diego, entre otras, rindieron homenajes a los inmigrantes que perdieron la vida mientras estaban recluidos en centros de detención para indocumentados.

La cifra de 21 muertos registrada durante el periodo fiscal 2020, que concluyó el 30 de septiembre pasado, supera con creces los 8 fallecimientos en el período fiscal 2019, y es la más alta desde los 21 decesos registrados en el año fiscal de 2005.

Krystal & Martha Chavez, daughters of Cipriano Chavez-Alvarez, honor the memory of their father who died to #COVID19 while detained at the Stewart Detention Center.

Chavez-Alvarez lost his life months after a federal judge ordered his release from prison due to health concerns. pic.twitter.com/odfngioR19

