El COVID-19 cobra la vida de un tercer oficial de un departamento de sheriff en el área de Houston

TEXAS – El COVID-19 cobró la vida de otro oficial del área de Houston, según informó la Oficina del Sheriff del Condado Harris este martes.

El oficial Johnny Tunches falleció luego de haber luchado en contra del virus por casi un mes.

Según la Oficina del Sheriff, Tunches era un veterano de 29 años con el departamento. El coronavirus también cobró la vida de Raymond Scholwinski el 6 de mayo y la de Juan Menchaca el 13 de junio.

Tunches, de 56 años, comenzó su servicio con el departamento en 1991 y recientemente estaba patrullando el Distrito 2.

It is with heavy hearts that we announce the passing of Deputy Johnny Tunches, 56, who died on Tuesday after a courageous battle against #COVID19.

Deputy Tunches was a 29-year veteran of HCSO & was assigned as a Contract Deputy in @HCSO_D2Patrol https://t.co/KqQ3JiY9Y0 #hounews pic.twitter.com/Ee5eatMg47

