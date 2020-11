John Elway, Joe Ellis y Andy Dalton, los nuevos contagios de COVID-19 en la NFL

El legendario quarterback de los Broncos de Denver John Elway, actual presidente de operaciones y gerente general del equipo, así como Joe Ellis, CEO de la misa franquicia, y Andy Dalton, veterano mariscal de campo de los Cowboys de Dallas, son los tres nuevos contagiados de COVID-19 en la NFL.

“Aparte de síntomas leves”, de acuerdo al equipo, “tanto Joe como John van muy bien. Ellos seguirán trabajando desde casa después de imponerse el aislamiento voluntario y participarán en reuniones virtuales mientras se sigue la evolución de su salud”, dice un comunicado de los Broncos este martes.

En el equipo dijeron estar confiados de que el caso se originó fuera de sus instalaciones, además también se estableció que Elway y Ellis no tuvieron ningún tipo de contacto con los entrenadores y jugadores.

De acuerdo a los Broncos, Elway, de 60 años, salió de las instalaciones del equipo el lunes por la mañana después de experimentar síntomas leves y avisando al personal médico de la franquicia.

Ellis, de 61 años, no se sintió bien el domingo por la mañana, y reportó sus síntomas al personal médico de la organización.

El directivo de los Broncos vio el partido del domingo en casa como medida de prevención. Es el primer encuentro de local del equipo de Denver que Ellis se pierde en 26 años.

Ellis mantuvo su actividad laboral desde casa el lunes, antes de recibir el resultado de su prueba positiva este martes.

Los Broncos han tenido a tres entrenadores asistentes, Curtis Modkins, Mike Munchak y Ed Donatell, someterse a los protocolos de la liga por COVID-19.

"The club again has done an excellent job in implementing our intensive protocols to minimize exposure within the team facility."

