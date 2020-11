Arrestan a 40 personas en Los Ángeles luego de que la LAPD declaró “manifestación ilegal” en noche electoral

Al menos 40 personas fueron arrestadas en el Downtown de Los Ángeles la noche electoral del 3 de noviembre luego de que la Policía de la ciudad declarará una manifestación ilegal cerca del Staples Center.

“Debido a una gran e indisciplinada concentración, la LAPD ha declarado una manifestación ilegal en la avenida Pico y calle Figueroa ordenando la dispersión del área”, aseguraba la Policía de Los Ángeles cerca de las 8 de la noche en un mensaje en Twitter.

UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020