¿Sabes cuál es el vídeo más visto en YouTube?

La contagiosa canción infantil “Baby Shark Dance” se ha convertido oficialmente en el video más visto en la historia de YouTube, según anunció el Guinness World Records.

“Baby Shark Dance”, de Pinkfong, se llevó los récords del video musical más visto en YouTube y el video más visto en YouTube en general.

El video, que acumuló 7,042,967,886 visitas desde su publicación original, el 17 de junio de 2016 hasta el 2 de noviembre de 2020. Tal es u éxito que superó el récord de “Despacito”, de Luis Fonsi, que fue el primer video en recibir 5,000 millones de visitas en YouTube.

Baby Shark swims to the top of YouTube, officially becoming the No. 1 most-viewed YouTube video in history, with 7.04 billion YouTube views!

— pinkfong_usa (@pinkfong_usa) November 2, 2020