Trump cuestionó esfuerzos legales de su campaña en llamadas con sus aliados, según reportes

El presidente Donald Trump ofreció un respaldo poco entusiasta de la estrategia legal de su equipo en llamadas telefónicas con algunos de sus aliados el miércoles, sonando resignado a que el plan de demandar a estados como Pennsylvania, Michigan y Georgia, y exigir el recuento de votos en Wisconsin, se quedara corto, y cuestionó por qué su equipo no había desafiado con éxito las reglas de votación antes de las elecciones, incluso cuando él estaba dispuesto a hacerlo, reportó CNN.

Según una persona que habló con Trump, el presidente parecía cansado después de pasar la noche viendo los resultados de las elecciones en la Casa Blanca.

Trump habló con varios de sus partidarios a puertas cerradas en la Casa Blanca mientras su equipo de campaña se movilizaba para continuar con el esfuerzo posterior al día de las elecciones.

El presidente le dijo a una persona que estaba dispuesto a dejar que procediera la maniobra legal, pero sugirió que no creía que al final tuviera éxito.

Si bien dijo que cree que ganará en Arizona, Pennsylvania y Georgia, Trump se mostró escéptico ante las demandas presentadas por su equipo.

Trump insinuó sus puntos de vista en un tuit el miércoles por la tarde: “Nuestros abogados han pedido un ‘acceso significativo’, pero ¿de qué sirve eso?” escribió desde la Casa Blanca: “El daño ya se ha hecho a la integridad de nuestro sistema y a las elecciones presidenciales en sí. ¡Esto es lo que debería discutirse!”

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020