Trump ganó en Texas y en Ohio, estados clave para su reelección

El presidente Trump derrotó el martes al candidato demócrata Joe Biden en el estado de Texas, pese a los esfuerzos de los demócratas para volver el estado azul en estas elecciones. Texas otorga 38 votos electorales.

Las proyecciones de Associated Press sobre los resultados de las elecciones en Texas se dieron a conocer poco después de la 1 a.m. ET del miércoles, con el 93% de los votos contados.

El presidente Donald Trump también obtuvo la victoria en Ohio, considerado otro de los estados clave para su reelección junto a Florida, en el que también habría ganado, según las estimaciones de la cadena Fox News y NBC News.

Ohio otorga al presidente 18 votos electorales, los mismos que obtuvo en las elecciones de hace cuatro años.

Trump también aparece como ganador en los estados de Montana y Iowa, según las proyecciones de Associated Press y The New York Times.

En Montana, la ventaja de Trump es de 49.5%, frente a Biden con 47.6%. Este estado otorga 3 votos electorales.

En Iowa, Trump obtuvo 52.8% de los votos, y Biden alcanzó 45.3%. Iowa tiene 6 votos en el Colegio Electoral.

Aun hay otros estados que pueden decidir las elecciones y que no darán una visión clara de los resultados en las urnas el 3 de noviembre.

En contraste, la victoria de Biden en Minnesota aseguró otro estado que la campaña de Trump esperaba cambiar a su favor.

Se espera que otros estados críticos como Pennsylvania y Michigan sean más lentos para contar y publicar los resultados, mientras que los funcionarios de Georgia han anunciado un retraso en el conteo de votación en el condado más grande del estado, que incluye Atlanta.