¿Cómo puedo obtener apoyo para cuidar mi salud durante la pandemia del COVID-19?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante los últimos dos años, hemos estado trabajando en UCLA en un proyecto de salud llamado, Proyecto para Sanar Nuestros Corazones, Nuestras Mentes y Nuestros Cuerpos, en inglés, Healing Our Hearts, Minds and Bodies (HHMB). El proyecto de salud apoya a los afroamericanos y a los latinos que viven con el VIH mediante la enseñanza de cuidados y hábitos de salud para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la presión arterial alta, evitar la mala alimentación, la falta de ejercicio, el aumento de peso, y evitar el riesgo de vivir con diabetes o ayudar a controlarla. El programa también te enseña cómo manejar los pensamientos aterradores, aprendiendo a relajarte, a controlar los nervios y a no enojarte fácilmente. Debido a que el VIH es una enfermedad crónica que necesita el manejo diario, también es importante mantener una buena salud aprendiendo a identificar y a tratar las condiciones médicas que son comunes entre las personas que viven con el VIH.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en inglés Center for Disease Control and Prevention (CDC), algunas de esas enfermedades, como las que afectan el corazón, son las causantes de alrededor de 610.000 muertes cada año en los Estados Unidos. Cuando una persona está traumatizada, tiene recuerdos que la asustan y la angustian, puede tener pensamientos recurrentes, pesadillas, problemas para dormir y puede incluso comer o fumar en exceso. Estas experiencias pueden afectarte el corazón, tu peso y tu salud en general, pero es posible que no estés dispuesto a ver a un médico o a tomar medicamentos regularmente.

A menudo vemos anuncios de televisión que muestran a personas que viven con VIH/SIDA corriendo en la playa y divirtiéndose, y eso es genial. Pero hay muchos hombres y mujeres en nuestra comunidad que están lidiando con enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y traumas, así como con VIH. No hay suficiente información disponible sobre cómo manejar el VIH y otras condiciones de salud. Como si eso no fuera suficiente, hoy nos enfrentamos a nuevos riesgos de salud con el COVID-19.

Hay maneras de afrontar estos problemas de salud que están interrelacionados. El Instituto del Corazón, los Pulmones y la Sangre (The Heart, Lung, and Blood Institute) que forma parte del Instituto Nacional de Salud (The National Institute of Health) financió el programa de salud HHMB para ayudar a las personas que viven con el VIH a aprender nuevas prácticas de salud para cuidar su corazón y disminuir los efectos del trauma para que puedan llevar vidas más saludables. Estas lecciones también les están ayudando a hacerle frente al COVID-19.

Antes del COVID-19, el proyecto de salud HHMB les proporcionaba a nuestros participantes un espacio seguro para reunirse una vez a la semana durante cinco semanas en la Clínica Oasis en el Centro Charles Drew o en la Clínica de Salud del Noreste del Valle en el Valle de San Fernando. En estas clases grupales, los participantes aprenden diferentes estrategias de salud para reducir los riesgos de enfermedades cardíacas, controlar mejor la diabetes, bajar su presión arterial, comer más sano y aumentar la actividad física. Los miembros del grupo incluyen hombres y mujeres de todas las edades que se apoyan mutuamente y a menudo descubren que han tenido experiencias similares. Los participantes practican ejercicios de relajación y se dan cuenta de qué estrategias de salud funcionan mejor para ellos para controlar el estrés de maneras saludables. Los miembros del grupo algunas veces tocan música que les recuerda momentos felices. Aprenden a hablar con los médicos del programa y les informan sobre lo que necesitan mejorar. De ese modo, sus propios médicos estarán más propensos a escuchar sus preocupaciones. Una de las actividades más importantes del proyecto de salud HHMB es conversar sobre experiencias traumáticas para así entender cómo pueden afectar nuestra salud con el tiempo.

El personal de la clínica sabe cómo usar el distanciamiento requerido, los cubrebocas y los guantes para mantener a nuestros participantes a salvo. No dejará que el COVID-19 nos derrote o que impida el trabajo tan importante que hay que hacer en nuestra comunidad, especialmente porque hemos sido atacados tan duro por el virus. Algunos aspectos que eran importantes para preservar nuestra salud antes del COVID-19 son aún más importantes ahora que estamos lidiando con este virus. El COVID-19 aumenta los riesgos de salud de las personas que viven con el VIH y otras enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes o enfermedades cardíacas. Esto significa que el proyecto de salud HHMB es fundamental para el bienestar de los miembros de nuestra comunidad.

Como resultado, ahora estamos proporcionándoles a los participantes del programa de salud HHMB tabletas electrónicas y puntos de acceso con seis meses pre-pagados de conexión al Wi-Fi. Ahora no sólo proporcionamos una manera para que muchos de nuestros participantes continúen en el proyecto de salud HHMB virtualmente, sino que también les proporcionamos una manera de mantenerse conectados con la familia y amigos durante estos tiempos difíciles. Las personas que no tienen transporte pueden sentirse solas en estos tiempos. Incluso pueden tener dificultad para salir y llegar a una cita con su doctor. El proyecto de salud HHMB proporciona una manera de sanar el corazón y ayuda a sus miembros a mantenerse comunicados, por supuesto, manteniendo la distancia.

Estaba escrito, “En sus corazones, los humanos planean su camino”. Ayúdanos a mantener el rumbo. Si tú, un amigo o un familiar tiene que lidiar con el VIH y podría ser un buen candidato para este proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al (310) 206-9860 para una consulta en inglés o al (855) 533-3925 para una consulta en español y así saber si eres elegible para participar en el proyecto de salud de HHMB. Haz que tu ‘nueva normalidad’ sea saludable.