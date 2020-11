Expelotero de los Rays mató a su padre y otros dos hombres con su propio bate

Del posible estrellato como beisbolista y las comparaciones con Derek Jeter a una vida tras las rejas y tal vez la pena capital. Ése es el caso de Brandon Martin, un pelotero que utilizó un bate para asesinar a su padre, un tío y otra persona dentro de una casa en la ciudad californiana de Corona en 2015.

El miércoles se dio a conocer que Martin, de 27 años, fue acusado formalmente de los tres cargos de homicidio en primer grado. También enfrenta cargos de robo de auto, resistir a un arresto, obstrucción de un oficial y de lesionar a un perro.

El horroroso episodio en el que murieron Michael Martin, de 64 años; Ricky Lee Anderson, de 51, y Barry Swanson, de 62, ocurrió el 17 de septiembre de 2015.

Former Rays first-round pick Brandon Martin was found guilty yesterday of murdering his father, uncle and another man with his baseball bat in 2015. He faces the death penalty.https://t.co/WBqPX2OG72

