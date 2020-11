Javier Hernández y Alan Pulido tienen las puertas abiertas para volver a Chivas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Amaury Vergara, dueño y presidente de las Chivas del Guadalajara, afirmó que Alan Pulido y Javier Hernández tienen abiertas las puertas del club para cuando quieran volver.

El empresario explicó que las condiciones de cada uno son diferentes, pero en el caso de Chicharito espera que cuando decida volver a México, vista la playera de Chivas.

“Él está invitado desde siempre, él nos expresó que no tenía el interés de venir y creo que se está siendo duro con él y es normal lo que vive como jugador y cuando pueda estar disponible creemos que Chivas es el único lugar que debe estar en México”, dijo Amaury Vergara en entrevista con ESPN.

Respecto a Alan Pulido, el dirigente dijo que está feliz de que le esté yendo bien en el Sporting Kansas City.

“Me da gusto que un jugador que estuvo en Chivas le esté yendo bien, pero fue él quien pidió salir del club y por más que un jugador me guste, si el jugador no quiere estar, lo vamos a ayudar a salir. De no haberse querido ir, no hubiera aceptado la oferta del Kansas, no están cerradas las puertas para él en un futuro”.

