Pronostican lluvias y nevadas en L.A. dos días después de que Long Beach rompió su récord de mayor temperatura

El pasado jueves varias ciudades rompieron sus récords de altas temperaturas en el sur de California, una de ellas fue la ciudad de Long Beach que alcanzó 95º F dejando atrás la marca del año 2012 que era de 93º F.

Por su parte, el área de Inland Empire, Palm Springs y Idyllwild tuvieron temperaturas de 98º F, pero todo cambió en cuestión de horas y el fin de semana traerá lluvia y nieve en el sur del estado.

La oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pasó de un pronóstico de vientos de 20 a 40 millas por hora y temperaturas entre 85º y 95º el jueves, a uno de lluvias y nevadas durante el fin de semana.

Still looking like a cool and wet weekend for #SoCal. Here are the latest rain and snow total forecasts. Most areas will receive 0.10-0.50 inches of rain with up to 1.00" in the foothills/mountains. Areas above 6000 feet can expect at least 3-6 inches of snow. #cawx pic.twitter.com/jTwtxu6le2 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 6, 2020

De acuerdo al NWS se espera que haya lluvias en la mayoría de las áreas de Los Ángeles entre sábado y domingo, además pueden caer hasta 6 pulgadas de nieve en montañas más arriba de los 6,000 pies de altura sobre el nivel del mar con en San Bernardino y Riverside.

Got snow? You will soon! Bring chains to mountain regions this weekend. Up to a foot of snow is projected for San Bernardino and Riverside mountains this weekend. Chain installers will be on site. DO NOT chain up in traffic lanes – use designated turn outs. pic.twitter.com/eFh9bxCBVT — Caltrans District 8 (@Caltrans8) November 5, 2020

Esta sería la primera nevada del año en el área. De acuerdo con CalTrans los conductores en áreas montañosas tendrán que usar cadenas en los autos.

Max Temperature changes from Thursday to Saturday. Big changes are already underway. #CAwx pic.twitter.com/OeaycJvE0i — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 6, 2020

El NWS destacó que el cambio de temperatura entre el jueves y el sábado es de hasta 30º grados Fahrenheit menos.

