Sale a la luz otro caso de violencia cometido por el actor Eleazar Gómez

El pasado miércoles, Eleazar Gómez ingresó a la Fiscalía de la Ciudad de México acusado de golpear a su novia, y aunque este podría ser un caso complicado, continúan saliendo a la luz nuevas víctimas de violencia a manos del actor.

Y es que, otra ex del actor de ‘La Mexicana y El Güero’ confirmó que se unirá a la demanda realizada hace unos días por Stephanie Valenzuela. Se trata de Vanessa López, con quién tuvo un noviazgo hace tres años y reiteró sus acusaciones por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar, hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que sólo quería fama o que sólo quería llamar la atención, lo cual a mí me pareció bastante ridículo porque es un tema muy delicado con el cual nunca jugaría y lo que está pasando con Eleazar y esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado”, expresó en la grabación que compartió la noche del pasado jueves.

Asimismo, aseguró que en su caso, la violencia de la que fue víctima no llegó a una agresión física mayor tal como la que sufrió la modelo hace unos días, pero fue gracias a que hizo público su caso.

“Me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien. Espero que a ustedes también les sirva de lección el saber que una agresión, por más mínima que sea, no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora“, finalizó.