Un loro alerta a un hombre de que su casa se está quemando

Un hombre australiano tiene mucho que agradecer a su mascota, un loro, ya que, según él dice, le ha salvado la vida después de que el pájaro gritó su nombre y lo alertó sobre un incendio en la casa.

Anton Nguyen, de Brisbane, Australia, dijo que estaba dormido cuando escuchó que su loro hacía ruidos constantes y comenzó a gritar su nombre continuamente.

“Escuché una explosión y Eric, mi loro, comenzó a gritar, así que me desperté y olí un poco a humo”, dijo Nguyen a Australian Broadcasting Corp.

