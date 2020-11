Boris Johnson y Emmanuel Macron felicitan a Biden, virtual presidente de los EE.UU.

Las felicitaciones por el virtual triunfo de Joe Biden y Kamala Harris tras las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, no se han hecho esperar y unas de las primeras vinieron desde Europa.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido felicitó a Joe Biden por su elección como presidente de los Estados Unidos y a Kamala Harris por su histórico logro.

“Los Estados Unidos son nuestros más importantes aliados y vemos hacía adelante para trabajar juntos de manera cercana en nuestras prioridades compartidas, desde cambio climático y seguridad”, escribió Johnson.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron escribió dos mensajes, uno en inglés y otro en francés en el cual se lee lo siguiente: “Los americanos han elegido presidente. Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. Actualmente tenemos mucho retos por delante. Trabajemos juntos”.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020