La tormenta tropical Eta ya amenaza a Florida después que cruce sobre Cuba

La tormenta tropical Eta está atravesando Cuba en la noche del sábado y pasará cerca del sur de Florida entre el fin de semana y principios de la próxima semana, con una fuerza cercana a la de un huracán, que traerá lluvias torrenciales, vientos y oleaje fuerte.

#Eta is approaching Cuba. Here are the 10 pm EST Key Messages on Tropical Storm #Eta. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/zHqyGah8hs — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020

El Centro Nacional de Huracanes en su boletín de las 10:00 p.m. EST, indicó que el centro de la Tormenta Tropical Eta fue localizado cerca de la latitud 20.7 Norte, longitud 79.9 Oeste. Eta se esta moviendo hacia el noreste con una velocidad de traslación de cerca de 13 mph (20 km/h).

Se espera que la tormenta haga un giro hacia el norte y noroeste a una velocidad de traslación mas lenta el domingo, seguido por un movimiento hacia el oeste el lunes.

En la trayectoria pronosticada, el centro de Eta cruzara el centro de Cuba esta noche, se aproximará a los Cayos de Florida y sur de Florida el domingo y pasará cerca o sobre el sur de Florida y los Cayos de Florida entre el domingo y el lunes, y saldrá sobre el sureste del Golfo de México el martes.

Se han emitido advertencias de tormenta tropical para gran parte del centro de Cuba y el noroeste de las Bahamas, incluidas Nassau, la isla Gran Bahama y los Abacos. Se esperan condiciones de tormenta tropical en estas áreas este fin de semana.

Una alerta de huracán para la costa del sur de Florida desde Deerfield Beach hasta Bonita Beach, y para los Cayos de Florida. Las condiciones de huracán son posibles en esta área el domingo por la noche y el lunes.

UPDATE: @NOAA's #GOES16🛰️ is closely monitoring the nation's weather this morning as #Eta regains its tropical storm status in the Caribbean. A Tropical Storm Warning is now in effect for South Florida, including the Florida Keys. Get the latest: https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/agGrN3pmUv — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) November 7, 2020

Alertas y avisos

Un aviso de marejada ciclónica para la costa del sur de Florida desde Golden Beach hasta Bonita Beach, incluida la Bahía de Biscayne, y para los Cayos de Florida. Es posible que se produzca una peligrosa marejada ciclónica en esta zona.

Una advertencia de tormenta tropical ahora está vigente desde el norte de Golden Beach hasta la línea del condado de Brevard / Volusia, Florida en la costa este, y en la costa oeste, hacia el norte hasta Englewood, Florida, incluido el lago Okeechobee. Se esperan condiciones de tormenta tropical allí de domingo a lunes.

First gusty squall just blew through South Beach ahead of #TropicalStormEta. FLL gusted to 48 MPH earlier. Worst of the storm hits Sunday PM – Monday PM with 5-8" of rain and potential gusts >50 MPH.#Eta #Tropical pic.twitter.com/fiEC4Ygsg2 — Mike Seidel (@mikeseidel) November 8, 2020

Una alerta de tormenta tropical a lo largo de la costa oeste de Florida desde Englewood hasta la isla Anna Maria. Las condiciones de tormenta tropical son posibles allí el lunes temprano.

Continúa una alerta de tormenta tropical para el oeste de Cuba, incluida La Habana, donde las condiciones de tormenta tropical son posibles este fin de semana.