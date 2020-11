El policía baleado de muerte en Houston era un padre hispano que deja cuatro hijos; el sospechoso no ha sido arrestado

TEXAS – Otra familia de un oficial de Houston se encuentra de luto luego de que este lunes por la tarde el sargento Sean Ríos fue baleado de muerte en el norte de la ciudad.

El sargento Ríos deja a cuatro hijos, de edades 9,12,14 y 17 años, sus padres y un hermano.

Ríos también era primo de dos detectives que actualmente trabajan con el Departamento de la Policía de Houston.

“Por favor oren por la familia de Ríos y toda su familia extendida del Departamento de la Policía de Houston”, dijo el jefe de la Policía Art Acevedo.

Our hearts are broken over the death of @houstonpolice Sergeant Sean Rios who was shot and killed during an exchange of gunfire this afternnon. We will never forget him and will see his 4 children, family and friends through this painful loss. RIP pic.twitter.com/QBHx2bymWY

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) November 10, 2020