En menos de 24 horas seis personas han sido asesinadas en la ciudad más grande de Texas; una de las víctimas era policía

TEXAS – En menos de 24 horas seis personas han sido asesinadas en el área de Houston, incluyendo un policía.

Las autoridades reportaron este lunes que un oficial del Departamento de la Policía de Houston fue baleado cerca de un hotel en el norte de la ciudad.

El oficial, que no ha sido identificado, no estaba uniformado cuando fue atacado. El incidente ocurrió poco después del mediodía en el exterior del hotel Taj Inn & Suites ubicado en la cuadra 7700 de la carretera North Freeway.

Homicide detectives are en route to the 7800 block of the North Interstate Highway 45 outbound where, according to witnesses, one male was shot and is deceased. Shooting occurred about 1:30 p.m. PIO also en route.

No other info at this time, as the investigation is ongoing. pic.twitter.com/CMVM6eMVnJ

— Houston Police (@houstonpolice) November 9, 2020