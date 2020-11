Los ejercicios con los que Madonna se mantiene en forma a sus 61 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Madonna no solo es uno de los iconos pop más importantes de la industria musical, también sorprende con lo bien que se mantiene a sus 6 décadas de vida. Y si alguna vez te preguntaste cómo lo hace, aquí te vamos a dejar los ejercicios que ayudan a Madonna a lucir espectacular.

1. Aeróbicos, flexibilidad y poco peso

Hace unos años Tracy Anderson, una entrenadora que colaboró con ella entre los años 2006 y 2009, reveló al medio The Times que la reina del pop realiza todos los días 45 minutos de aeróbico bailando. Esto para tonificar, calentar y definir los músculos, después sigue con ejercicios de flexibilidad para los músculos. Además, la cantante no ocupa pesas de más de un kilo para su entrenamiento, pues su objetivo es disminuir la grasa, no tener celulitis y estar tonificada.

2. Baile

Otra de sus entrenadoras también ha declarado que su rutina de baile se basa en bailar durante una hora y media para tonificar, brazos, piernas, abdomen y al mismo tiempo hacer cardio.

3. Diferentes terapias para relajar

En cada una de sus rutinas utiliza distintos aparatos para ejercitarse de manera diferente, ya sea sillas, cajas y a veces toallas. Esto es después de un duro día de entrenar para que sus músculos se relajen, se desintoxique y el flujo de sangre sea mejor.

4. El yoga

Su silueta se la debe no solo a la danza, si no también a la mezcla de yoga y los pilates. Este tipo de actividades que no son muy pesadas ayudan a la recuperación de sus músculos. No siempre se trata de hacer ejercicios en donde lleves tu cuerpo al máximo, el descanso es vital.

