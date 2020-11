Michelle Salas contesta a quienes la llamaron “travesti” en sus redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Recientemente la hija de Luis Miguel, recibió comentarios negativos respecto a sus labios en su cuenta de Instagram e incluso la calificaron como una “travesti”, pero fue la propia Michelle Salas quien ya se encargó de responderles en sus historias.

“¿Qué te hiciste en la boca? ya déjate de inyectar, pareces travesti”, fue uno de los tantos comentarios que recibió de parte de sus seguidores, que se burlaron de un supuesto nuevo retoque en esa zona de su cara.

“Toda mi vida he estado rodeada de comentarios y de lo que la gente opina y de qué tal. Digo esto, no necesariamente por algo personal mío, porque, como les repito, yo ya estoy acostumbrada y la verdad es que, hoy en día, no me afecta”, explicó en una de sus historias de Instagram.

“Lo digo, por lo siguiente: número uno, si a mí no me afecta es una cosa, pero, esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a lo mejor a otra persona, que a esa persona sí le afecta”, agregó a través del mismo medio.

Michelle Salas también dijo en las historias de su cuenta en Instagram que recibir esos comentarios no es una experiencia agradable. “No se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema, si no tienes nada bueno qué decir, entonces brother, ponte a coser o no sé, cocina, vete al cine, bueno, ahorita no se puede ir al cine, vete a ver una película con tu novio, marido, amante, lo que sea”, añadió.