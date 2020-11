Yadhira Carrillo descarta divorciarse de Juan Collado: “Yo me casé con él para amarlo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El esposo de Yadhira Carrillo, Juan Collado, lleva más de un año en prisión enfrentando un proceso legal por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Pese a ello, la actriz asegura que no tiene pensado divorciarse de él.

“En la vida haría eso jamás, yo me casé con él para amarlo, protegerlo, cuidarlo, para darle todo lo que yo tengo que es mi amor, mi presencia, para darle ánimos y traerle lo que él necesita”, aseguró Carrillo al show Ventaneando.

Yadhira Carrillo está triste por el proceso que esposo Juan Collado enfrenta en prisión y así abre su corazón. #Ventaneando 📺 Mira esta nota y más exclusiva. 👉 https://t.co/icrdefrIPl pic.twitter.com/JJni6rWgSG — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 9, 2020

Además, dejó en claro que ama a su pareja porque es “un hombre al que admira profundamente por su amor a sus hijos, por su amor y respeto a su familia, por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés y siempre protegiéndolos y viendo que no les falta nada, ni a su mamá”, agregó.

Respecto al año que lleva su esposo en prisión y las pocas novedades respecto a su proceso, la actriz se limitó a decir que hay que tener paciencia y esperar el tiempo necesario que necesite hacerlo. En todo ese tiempo ella siempre ha estado visitándolo, apoyándolo e incluso le ha llevado regalos en fechas especiales como su cumpleaños, aniversario, Navidad y otras.

“Es con calma, no está en tus manos esperar, no está en ti, no está en él… no hay nada, es solo esperar. Estoy triste, muy triste… es la palabra que puede resumir cómo me siento… con tristeza”, finalizó la actriz, quien constantemente tenía la voz entrecortada al responder a la prensa.