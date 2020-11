Chiquis Rivera explica por que ya no es Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquis Rivera ha impulsado su carrera como cantante más que nunca en los últimos meses. Su gran trabajo ya la hicieron acredora de una nominación al Latin Grammy 2020. Lo que muchos han notado es que la hija de Jenni Rivera ya no usa su apellido Rivera, solo su apodo de Chiquis.

“Quiero que la gente me conozca por Chiquis, no nada más por mi apellido, no nada más por lo que han escuchado”, dijo la cantante a People en español.

El quitarse el apellido Rivera artísticamente no es porque no está orgullosa de su familia o por algún conflicto, es simplemente porque quiere ser reconocida por su esfuerzo independientemente.

“No es que no esté orgullosa de mi familia —porque la verdad es una familia muy trabajadora, talentosa— pero sí quiero que me vean como Chiquis. No quiero que suene mal, amo a mi familia. Quiero mucho a mi familia y respeto todo lo que han logrado. Pero quiero hacer mi propio camino”, agregó.