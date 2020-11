Elia Ezrré, otra exnovia de Eleazar Gómez que fue agredida por él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Elia Ezrré, exnovia del actor detenido por presunta violencia familiar, también se sumó a las acusaciones en contra de Eleazar Gómez, pues asegura que fue agredida física y psicológicamente durante los 11 meses que sostuvo una relación con el actor.

Además de Vanessa López y Jeanette Karam, ahora esta modelo originaria de Sonora, México, contó que salió con el también presentador cuando ella tenía 19 años, y él 30, y aunque en un principio todo era perfecto, las señales de alarma no tardaron en aparecer a las pocas semanas, dijo en entrevista con el show matutino “Venga la Alegría”.

“Fue una relación en la que iniciamos rápidamente. Nos conocimos, y a las dos semanas ya éramos novios, y al mes ya vivíamos juntos. Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses. Y durante ese tiempo, pues al principio era todo perfecto, era el hombre más amoroso, más atento, más detallista… Sin embargo, tanta perfección siempre tiene algún error”, detalló.

“Rápidamente, a los dos meses empezaron indicios de violencia. Primero celos, discusiones en público, no le importaba si estabas en público o no. No le importaba si yo me sentía mal o si lloraba. Él simplemente expresaba sus emociones y punto. Y en el momento en que tú ya te ponías mal, entonces él se hacía la víctima. Primero él atacaba y luego él se hacía la víctima y te decía, no tú sabes que yo te amo, que tú eres la mejor mujer’ relató Ezrré.

La joven aseguró que va a sumarse a las denuncias contra Eleazar e incluso ya se puso en contacto con Tefi, pues conserva capturas de pantalla y muchas fotos de las marcas que supuestamente el actor le dejó.