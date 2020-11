“No estamos en contra ni a favor de nadie”, insiste AMLO sobre elecciones en Estados Unidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene firme en no reconocer ni felicitar a Joe Biden hasta que se declare formalmente al vencedor de las elecciones de los Estados Unidos.

“Con apego a esa política de principios, de no intervención ni autodeterminación de los pueblos nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”, señaló.

El mandatario mexicano aseguró que sería irresponsable el pronunciarse sobre unas elecciones que no están concluidas y reiteró que la política exterior de México está apegada al artículo 89 de la Constitución mexicana y la doctrina “Estrada” sobre la no intervención y respeto a los asuntos de otras naciones.

Descartó que pueda haber futuras represalias en caso de que Joe Biden sea declarado formalmente como el ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

“Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro, no nos corresponde… Eso es intervencionismo… Que si no reconocemos va a haber represalias… ¡Nooo!… No tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios a nuestra legalidad, además no somos colonia… Somos un país libre e independiente, soberano… El Gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, afirmó.